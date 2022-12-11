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В ВМС показали, как уничтожают мину у побережья Одесской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 15:37
В ВМС показали, как уничтожают мину у побережья Одесской области
ликвидация мины в Одесской области, скриншот видео

У побережья Одесской области обнаружили очередную дрейфующую мину, ее успешно ликвидировали.

Источник: Военно-морские силы ВСУ

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Дословно: "Силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина вблизи побережья Одесской области.

Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины".

Что предшествовало: 4 декабря также сообщалось, что в Одесской области контролируемо уничтожили якорную мину, которую штормом вынесло на берег.

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Темы: Одесская областьминирование
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