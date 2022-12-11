В ВМС показали, как уничтожают мину у побережья Одесской области
Воскресенье, 11 декабря 2022, 16:37
У побережья Одесской области обнаружили очередную дрейфующую мину, ее успешно ликвидировали.
Источник: Военно-морские силы ВСУ
Дословно: "Силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина вблизи побережья Одесской области.
Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины".
Что предшествовало: 4 декабря также сообщалось, что в Одесской области контролируемо уничтожили якорную мину, которую штормом вынесло на берег.