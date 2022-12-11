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Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і зерновий коридор

Ірина Балачук, "Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 16:42
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: Зеленський у Twitter, канцелярія Ердогана

Пряма мова президента: "Продовжив діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом…Обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору".

Деталі: Зеленський також додав, що подякував Ердогану за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для українських міст.

Крім того, президент відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainFromUkraine.

Доповнено. У канцелярії Ердогана повідомили, що під час розмови із Зеленським він обговорив "розвиток подій у російсько-українській війні" та запевнив, що Туреччина продовжує "докладати зусиль для задоволення гуманітарних потреб українського народу у суворі зимові місяці".

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Також турецький президент зазначив про можливість розширення роботи "зернового коридору" для включення інших продуктів харчування і товарів, а також висловив сподівання на досягнення рішення щодо Запорізької атомної електростанції.

Ще Ердоган заявив, що Анкара оцінила внесок, який може бути зроблений у зусилля з реалізації "формули миру", оголошеної Зеленським на саміті G20.

Передісторія: 

Теми: ЗеленськийЕрдоганзерно
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