Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і зерновий коридор
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Джерело: Зеленський у Twitter, канцелярія Ердогана
Пряма мова президента: "Продовжив діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом…Обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору".
Деталі: Зеленський також додав, що подякував Ердогану за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для українських міст.
Продовжив діалог із Президентом 🇹🇷 @RTErdogan. Подякував за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainFromUkraine. Також обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2022
Крім того, президент відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainFromUkraine.
Доповнено. У канцелярії Ердогана повідомили, що під час розмови із Зеленським він обговорив "розвиток подій у російсько-українській війні" та запевнив, що Туреччина продовжує "докладати зусиль для задоволення гуманітарних потреб українського народу у суворі зимові місяці".
Також турецький президент зазначив про можливість розширення роботи "зернового коридору" для включення інших продуктів харчування і товарів, а також висловив сподівання на досягнення рішення щодо Запорізької атомної електростанції.
Ще Ердоган заявив, що Анкара оцінила внесок, який може бути зроблений у зусилля з реалізації "формули миру", оголошеної Зеленським на саміті G20.
Передісторія:
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони піднімали питання про "зернову угоду", війну та ситуацію на півночі Сирії.