Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і зерновий коридор

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: Зеленський у Twitter, канцелярія Ердогана

Пряма мова президента: "Продовжив діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом…Обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору".

Деталі: Зеленський також додав, що подякував Ердогану за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для українських міст.

Продовжив діалог із Президентом 🇹🇷 @RTErdogan. Подякував за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainFromUkraine. Також обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2022

Крім того, президент відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainFromUkraine.

Доповнено. У канцелярії Ердогана повідомили, що під час розмови із Зеленським він обговорив "розвиток подій у російсько-українській війні" та запевнив, що Туреччина продовжує "докладати зусиль для задоволення гуманітарних потреб українського народу у суворі зимові місяці".

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Також турецький президент зазначив про можливість розширення роботи "зернового коридору" для включення інших продуктів харчування і товарів, а також висловив сподівання на досягнення рішення щодо Запорізької атомної електростанції.

Ще Ердоган заявив, що Анкара оцінила внесок, який може бути зроблений у зусилля з реалізації "формули миру", оголошеної Зеленським на саміті G20.

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