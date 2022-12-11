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Зеленский поговорил с Эрдоганом о помощи и зерновом коридоре

Ирина Балачук, "Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 16:42
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: Зеленский в Twitter, канцелярия Эрдогана

Прямая речь президента: "Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом... Обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора".

Детали: Зеленский также добавил, что поблагодарил Эрдогана за то, что Турция приютила украинских детей и за сотни генераторов для украинских городов.

Кроме того, президент отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainFromUkraine.

Дополнено. В канцелярии Эрдогана сообщили, что во время разговора с Зеленским он обсудил "развитие событий в российско-украинской войне" и заверил, что Турция продолжает "прилагать усилия для удовлетворения гуманитарных потребностей украинского народа в суровые зимние месяцы".

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Также турецкий президент отметил о возможности расширения работы "зернового коридора" для включения других продуктов питания и товаров, а также выразил надежду на достижение решения по Запорожской атомной электростанции.

Еще Эрдоган заявил, что Анкара оценила вклад, который может быть сделан в усилия по реализации "формулы мира", объявленной Зеленским на саммите G20.

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Темы: ЗеленскийЭрдоганзерно
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