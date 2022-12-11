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Через негоду у Львові впали 119 дерев: пошкоджено 10 авто

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 17:16
повалене дерево у Львові, фото міської ради

У Львові через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок станом на 15:30 неділі впали 119 дерев.

Джерело: заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, повідомляє Львівська міська рада

Пряма мова: "Станом на зараз через складні погодні умови у Львові впало 119 дерев. Впало 45 дерев на Сихові, 28 дерев у Франківському районі, 17 дерев у Личаківському, 13 дерев у Галицькому, 10 у Шевченківському і 7 у Залізничному районі.

Із тих 119 дерев вже прибрано 84, а 35 в роботі…

Через падіння, в основному гілок дерев, пошкоджено 10 машин".

Деталі: Крім того, через падіння дерев сталося 32 пориви на мережах ЛКП "Львівсвітло", з них 5 пошкоджень уже ліквідували.

Трамваї і тролейбуси в місті поки не працюють.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Львові не курсують трамваї і тролейбуси через обледеніння контактної мережі.

Теми: Львівпогода
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