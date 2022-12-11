Из-за непогоды во Львове упало 119 деревьев: повреждены 10 авто

Во Львове из-за налипания мокрого снега и обледенения веток по состоянию на 15:30 воскресенья упало 119 деревьев.

Источник: заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, сообщает Львовский городской совет

Прямая речь: "По состоянию на сейчас из-за сложных погодных условий во Львове упало 119 деревьев. Упало 45 деревьев на Сыхове, 28 деревьев во Франковском районе, 17 деревьев в Лычаковском, 13 деревьев в Галицком, 10 в Шевченковском и 7 в Железнодорожном районе.

Из тех 119 деревьев уже убрано 84, а 35 в работе...

Из-за падения, в основном веток деревьев, повреждено 10 машин".

Детали: Кроме того, из-за падения деревьев произошло 32 порыва на сетях ЛКП "Львовсвет", из них 5 повреждений уже ликвидировали.

Трамваи и троллейбусы в городе пока не работают.

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Что предшествовало: Во Львове не курсируют трамваи и троллейбусы из-за обледенения контактной сети.