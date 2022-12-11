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Росіяни обстріляли авто рятувальників, які доставляли гумдопомогу в Бахмут

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 16:37
Росіяни обстріляли авто рятувальників, які доставляли гумдопомогу в Бахмут
обстріляне авто, фото ДСНС

У неділю внаслідок артилерійського обстрілу з боку РФ пошкоджено автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут Донецької області.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Сьогодні росіяни поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються у пошматованому бойовими діями Бахмуті.

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На щастя, ніхто не постраждав, однак внаслідок артилерійського обстрілу отримав пошкодження оперативний автомобіль 47-ї державної пожежно-рятувальної частини: тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина автомобіля".

Деталі: У ДСНС зазначили, що цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни.

 
фото ДСНС

"Мешканці багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу, своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси", - йдеться в повідомленні.

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Теми: ДСНСБахмутвійна
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