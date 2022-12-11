Россияне обстреляли авто спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут

В воскресенье в результате артиллерийского обстрела со стороны РФ поврежден автомобиль спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь в Бахмут Донецкой области.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Сегодня россияне обстреляли спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь людям, остающимся в растерзанном боевыми действиями Бахмуте.

К счастью, никто не пострадал, однако в результате артиллерийского обстрела получил повреждения оперативный автомобиль 47-й государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбито заднее окно, посечен задний бампер и задняя часть автомобиля".

Детали: В ГСЧС отметили, что на этой машине спасатели развозили гуманитарную помощь и воду в частности в дом, куда в ночь на 11 декабря попали россияне.

фото ГСЧС

"Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, произошедший в результате обстрела, своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы", - говорится в сообщении.