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Россияне обстреляли авто спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 16:37
Россияне обстреляли авто спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут
обстрелянное авто, фото ГСЧС

В воскресенье в результате артиллерийского обстрела со стороны РФ поврежден автомобиль спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь в Бахмут Донецкой области.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Сегодня россияне обстреляли спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь людям, остающимся в растерзанном боевыми действиями Бахмуте.

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К счастью, никто не пострадал, однако в результате артиллерийского обстрела получил повреждения оперативный автомобиль 47-й государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбито заднее окно, посечен задний бампер и задняя часть автомобиля".

Детали: В ГСЧС отметили, что на этой машине спасатели развозили гуманитарную помощь и воду в частности в дом, куда в ночь на 11 декабря попали россияне.

 
фото ГСЧС

"Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, произошедший в результате обстрела, своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы", - говорится в сообщении.

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Темы: ГСЧСБахмутвойна
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