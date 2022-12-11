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Глава МЗС Британії: Путін має відповідати за злочини в Україні

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 17:45
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що до відповідальності за воєнні злочини й звірства в Україні має бути притягнуте керівництво Росії включно з президентом Владіміром Путіним.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері BBC.

"Відповідальність має настати. І це означає (не лише відповідальність для) солдатів, які скоюють ці звірства "на землі", але й відповідальність аж до самої верхівки (влади в Росії)… включно з Владіміром Путіним", – наголосив глава британського МЗС.

Він додав, що Лондон наразі вивчає механізми можливого притягнення до відповідальності російських посадовців.

"Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, та усвідомлюємо, що можуть бути інші механізми, й працюємо з нашими друзями, включно з Україною та іншими членами міжнародної спільноти, над тим, якими можуть бути рамки дієвого притягнення до міжнародної відповідальності", – зазначив Клеверлі.

Раніше про необхідність притягнення до відповідальності Путіна заявляв і президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

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Крім того, в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку поширюється проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Теми: Велика БританіяПутінвійна
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