Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії: Путін має відповідати за злочини в Україні

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 16:45
Глава МЗС Британії: Путін має відповідати за злочини в Україні
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що до відповідальності за воєнні злочини й звірства в Україні має бути притягнуте керівництво Росії включно з президентом Владіміром Путіним.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері BBC.

"Відповідальність має настати. І це означає (не лише відповідальність для) солдатів, які скоюють ці звірства "на землі", але й відповідальність аж до самої верхівки (влади в Росії)… включно з Владіміром Путіним", – наголосив глава британського МЗС.

Реклама:

Він додав, що Лондон наразі вивчає механізми можливого притягнення до відповідальності російських посадовців.

"Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, та усвідомлюємо, що можуть бути інші механізми, й працюємо з нашими друзями, включно з Україною та іншими членами міжнародної спільноти, над тим, якими можуть бути рамки дієвого притягнення до міжнародної відповідальності", – зазначив Клеверлі.

Раніше про необхідність притягнення до відповідальності Путіна заявляв і президент Франції Емманюель Макрон.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Крім того, в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку поширюється проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Теми: Велика БританіяПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Велика Британія
Комітет парламенту Британії назвав Тайвань незалежною країною
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: