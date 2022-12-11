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Глава МИД Британии: Путин должен отвечать за преступления в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 17:45
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что к ответственности за военные преступления и зверства в Украине должно быть привлечено руководство России, включая президента Владимира Путина.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире BBC.

"Ответственность должна наступить. И это означает (не только ответственность для) солдат, которые совершают эти зверства "на земле", но и ответственность вплоть до самой верхушки (власти в России)... включая Владимира Путина", - подчеркнул глава британского МИД.

Он добавил, что Лондон сейчас изучает механизмы возможного привлечения к ответственности российских чиновников.

"Мы поддерживаем Международный уголовный суд, и осознаем, что могут быть другие механизмы, и работаем с нашими друзьями, включая Украину и других членов международного сообщества, над тем, какими могут быть рамки действенного привлечения к международной ответственности", - отметил Клеверли.

Ранее о необходимости привлечения к ответственности Путина заявлял и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

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Кроме того, в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке распространяется проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Темы: ВеликобританияПутинвойна
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