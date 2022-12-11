Зеленський розповів про засідання Ставки й про ситуацію на Одещині

Президент Володимир Зеленський провів у неділю засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани й розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все детально опрацьовуємо".

Деталі: Зеленський зазначив, що влада робить усе, щоб повернути електропостачання до Одещини, де воно було значно порушено внаслідок атаки дронами-камікадзе в ніч на суботу.

Пряма мова: "Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон усе ще серед тих областей, де найбільше відключень.

Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці й область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики".

Більше деталей: Президент також згадав про рішення РНБО, яким застосовано санкції проти семи представників УПЦ МП.

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"Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла б смикати українське суспільство", - прокоментував Зеленський.