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Зеленський розповів про засідання Ставки й про ситуацію на Одещині

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 21:27
Зеленський розповів про засідання Ставки й про ситуацію на Одещині
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів у неділю засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани й розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все детально опрацьовуємо".

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Деталі: Зеленський зазначив, що влада робить усе, щоб повернути електропостачання до Одещини, де воно було значно порушено внаслідок атаки дронами-камікадзе в ніч на суботу.

Пряма мова: "Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон усе ще серед тих областей, де найбільше відключень.

Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці й область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики".

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Більше деталей: Президент також згадав про рішення РНБО, яким застосовано санкції проти семи представників УПЦ МП.

"Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла б смикати українське суспільство", - прокоментував Зеленський.

Теми: ЗеленськийелектроенергіяОдеська область
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