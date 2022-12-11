Зеленский рассказал о заседании Ставки и о ситуации в Одесской области

Президент Владимир Зеленский провел в воскресенье заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем".

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Детали: Зеленский отметил, что власть делает все, чтобы вернуть электроснабжение в Одесской области, где оно было значительно нарушено в результате атаки дронами-камикадзе в ночь на субботу.

Прямая речь: "По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично восстановить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион все еще среди тех областей, где больше всего отключений.

Киев и область, Львовщина, Винницкая область, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества".

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Больше деталей: Президент также упомянул о решении СНБО, которым применены санкции против семи представителей УПЦ МП.

"Делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", - прокомментировал Зеленский.