Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский рассказал о заседании Ставки и о ситуации в Одесской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 21:27
Зеленский рассказал о заседании Ставки и о ситуации в Одесской области
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел в воскресенье заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что власть делает все, чтобы вернуть электроснабжение в Одесской области, где оно было значительно нарушено в результате атаки дронами-камикадзе в ночь на субботу.

Прямая речь: "По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично восстановить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион все еще среди тех областей, где больше всего отключений.

Киев и область, Львовщина, Винницкая область, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Президент также упомянул о решении СНБО, которым применены санкции против семи представителей УПЦ МП.

"Делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", - прокомментировал Зеленский.

Темы: ЗеленскийэлектроэнергияОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: