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Зеленский рассказал о заседании Ставки и о ситуации в Одесской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 22:27
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел в воскресенье заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем".

Детали: Зеленский отметил, что власть делает все, чтобы вернуть электроснабжение в Одесской области, где оно было значительно нарушено в результате атаки дронами-камикадзе в ночь на субботу.

Прямая речь: "По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично восстановить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион все еще среди тех областей, где больше всего отключений.

Киев и область, Львовщина, Винницкая область, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества".

Больше деталей: Президент также упомянул о решении СНБО, которым применены санкции против семи представителей УПЦ МП.

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"Делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", - прокомментировал Зеленский.

Темы: ЗеленскийэлектроэнергияОдесская область
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