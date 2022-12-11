РНБО запровадила санкції проти ще 7 представників УПЦ МП

РНБО у неділю запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 грудня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Нові санкції застосовані до таких осіб:

митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;

митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;

настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;

митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич (від УП: митрополита Антонія вважають неформальним лідером проросійського крила УПЦ МП);

митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;

архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

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