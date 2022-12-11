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До Замбії повернули тіло студента, який відбував термін у РФ і загинув в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 23:54
ілюстративне фото Pixabay

Тіло 23-річного замбійського студента Лемекані Ньїренди, який воював на боці російської армії у війні в Україні та загинув, повернуто на батьківщину.

Джерело: Associated Press

Деталі: Тіло Ньїренди прибуло до Міжнародного аеропорту імені Кеннета Каунди в Лусаці в неділю.

Замбієць вивчав ядерну інженерію в Росії. У квітні 2020 року його було засуджено за торгівлю наркотиками до 9 років позбавлення волі.

Пізніше його помилували за спеціальною амністією за умови участі у війні, після чого він загинув під час бойових дій в Україні.

Уряд Замбії попросив російську владу повідомити подробиці загибелі Лемекані, сказав міністр закордонних справ Стенлі Какубо.

За його словами, було проведено тести ДНК для підтвердження особи загиблого, і Росія виплатить компенсацію його родині.

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Замбія працюватиме над тим, щоб нічого подібного не повторилося із замбійцем, який навчається в Росії, і щоб у російських в'язницях не було інших замбійців, сказав Какубо.

Що передувало: 14 листопада Міністерство закордонних справ Замбії просило Росію пояснити, як один із її громадян, який у перебував у московській в’язниці, міг загинути на війні проти України.

Теми: АфрикаРосіявійна
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