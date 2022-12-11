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В Замбию вернули тело студента, который отбывал срок в РФ и погиб в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 22:54
В Замбию вернули тело студента, который отбывал срок в РФ и погиб в Украине
иллюстративное фото Pixabay

Тело 23-летнего замбийского студента Лемекани Ньиренды, который воевал на стороне российской армии в войне на Украине и погиб, возвращено на родину.

Источник: Associated Press

Детали: Тело Ньиренды прибыло в Международный аэропорт имени Кеннета Каунды в Лусаке в воскресенье.

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Замбиец изучал ядерную инженерию в России. В апреле 2020 года он был осужден за торговлю наркотиками к 9 годам лишения свободы.

Позже он был помилован по специальной амнистии при условии участия в войне и был убит во время боевых действий в Украине.

Правительство Замбии попросило российские власти сообщить подробности гибели Лемекани, сказал министр иностранных дел Стэнли Какубо.

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По его словам, были проведены тесты ДНК для подтверждения личности погибшего, и Россия выплатит компенсацию его семье.

Замбия будет работать над тем, чтобы ничего подобного не повторилось с замбийцем, обучающимся в России, и чтобы в российских тюрьмах не было других замбийцев, сказал Какубо.

Что предшествовало: 14 ноября Министерство иностранных дел Замбии просило Россию объяснить, как один из ее граждан, который находился в московской тюрьме, мог погибнуть на войне против Украины.

Темы: АфрикаРосcиявойна
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