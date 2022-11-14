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В Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в’язниці

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 21:17
В Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в’язниці
Очільник МЗС Замбії Стенлі Какубо, фото з Facebook МЗС Замбії

Міністерство закордонних справ Замбії просить пояснити, як один із її громадян, який у перебував у московській в’язниці, міг загинути на війні проти України.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Замбії Стенлі Какубо

Деталі: За словами очільника МЗС, студент Натан Ньіренда навчався у Москві, однак у 2020 році був засуджений до 9,5 років позбавлення волі. Він загинув на війні в Україні 22 вересня. Дипломатів проінформували про смерть лише 9 листопада.

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Пряма мова голови МЗС: "З огляду на цей дуже сумний розвиток подій, уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває тюремне ув'язнення в Москві, міг бути завербований для участі в бойових діях в Україні і згодом втратити життя".

Що цьому передувало: 

  • На початку вересня у мережі з’явилося відео, на якому наближений до Владіміра Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер" особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.   
  • У жовтні Головне управління розвідки повідомило, що російська ПВК "Вагнер" почала масово набирати в’язнів для війни в Україні, зокрема й тих, хто страждає на тяжкі інфекційні захворювання. Це явище набуло масового характеру.

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Теми: АфрикаРосіявійнав'язниця
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