В Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в’язниці

Міністерство закордонних справ Замбії просить пояснити, як один із її громадян, який у перебував у московській в’язниці, міг загинути на війні проти України.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Замбії Стенлі Какубо

Деталі: За словами очільника МЗС, студент Натан Ньіренда навчався у Москві, однак у 2020 році був засуджений до 9,5 років позбавлення волі. Він загинув на війні в Україні 22 вересня. Дипломатів проінформували про смерть лише 9 листопада.

Пряма мова голови МЗС: "З огляду на цей дуже сумний розвиток подій, уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває тюремне ув'язнення в Москві, міг бути завербований для участі в бойових діях в Україні і згодом втратити життя".

Що цьому передувало: