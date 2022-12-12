Окупанти утримують в полоні 232 мешканців Запорізької області – ОВА
Понеділок, 12 грудня 2022, 03:20
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські загарбники тримають у заручниках понад 230 жителів області.
Джерело: Старух у Telegram
Пряма мова: "Протягом 9 місяців війни задокументовано численні факти порушення прав людини та насильства. Через російський полон пройшли 573 наших земляків, 232 – й досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку".
Нагадаємо: 6 грудня Україна повернула з полону 60 військових, серед яких оборонці Маріуполя.
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