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Окупанти утримують в полоні 232 мешканців Запорізької області – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 02:20
Окупанти утримують в полоні 232 мешканців Запорізької області – ОВА
ЗВІЛЬНЕНІ З ПОЛОНУ УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TELEGRAM ЄРМАКА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські загарбники тримають у заручниках понад 230 жителів області.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова: "Протягом 9 місяців війни задокументовано численні факти порушення прав людини та насильства. Через російський полон пройшли 573 наших земляків, 232 – й досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку".

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Нагадаємо: 6 грудня Україна повернула з полону 60 військових, серед яких оборонці Маріуполя.

Теми: полоненіЗапоріжжяРосія
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