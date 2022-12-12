Оккупанты удерживают в плену 232 жителей Запорожской области – ОВА

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские захватчики держат в заложниках более 230 жителей области.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь: "В течение 9 месяцев войны задокументированы многочисленные факты нарушения прав человека и насилия. Через российский плен прошли 573 наших земляков, 232 – до сих пор в заложниках. При этом международные организации демонстрируют беспомощность в отношении нарушения права на жизнь и безопасность".

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Напомним: 6 декабря Украина вернула из плена 60 военных, среди которых защитники Мариуполя.