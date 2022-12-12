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МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Сербії і Косово

"Українська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 03:21
МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Сербії і Косово
Колаж AleksTaurus

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "У зв'язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває – уникати місць масового скупчення людей".

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Детально про причини останнього загострення у регіоні дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

Що цьому передувало: Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Косово має намір спробувати "вирішити сербську проблему", й звинуватив "частину міжнародної спільноти" в бездіяльності, водночас закликав косовських сербів та албанців до спокою.

Теми: СербіяКосовоМЗС
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