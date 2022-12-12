Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Сербию и Косово

"Украинская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 04:21
Коллаж AleksTaurus

Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от посещения региона Западных Балкан из-за обострения отношений между Белградом и Приштиной.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится - избегать мест массового скопления людей".

Подробно о причинах последнего обострения в регионе смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".

Что этому предшествовало: Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Косово намерено попытаться "решить сербскую проблему", и обвинил "часть международного сообщества" в бездействии, одновременно призвал косовских сербов и албанцев к спокойствию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СербияКосовоМИД
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

G7: Мы привлечем Путина к ответственности

Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК

Зеленский в обращении к G7 предложил России начать выводить войска на Рождество

Враг повредил ракетами все украинские ТЭС – Галущенко

Министры ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России

ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников

Все новости...
Сербия
Вучич обвинил Косово в попытке "решить сербскую проблему", призвал сохранять мир
В Нидерландах предлагают заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ
Напряжение на севере Косово: сообщают о нападении на миссию ЕС, Боррель призвал к сдержанности
Последние новости
04:54
Германия озвучила, какую военную технику предоставит Украине
04:35
Нидерланды готовы создать трибунал для России в Гааге – СМИ
03:58
Враг атаковал громады Сумщины снарядами "Градов", гранатометов и минами
03:05
Из-за вражеских обстрелов Херсона погибла женщина
02:37
США готовят новый пакет помощи для Украины – СМИ
01:58
Обвиняемого во взяточничестве своего прихвостня на Херсонщине Кремль наградил "орденом Мужества"
01:17
Россия вынуждена использовать снаряды более 40-летней давности на свой риск - Пентагон
00:46
Тwitter заблокировал Трампа "под давлением" – Маск
23:58
Forbes: ВСУ могут перейти в четвертое контрнаступление – в Запорожской области
23:24
G7: Мы привлечем Путина к ответственности
Все новости...