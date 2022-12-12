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МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Сербию и Косово

"Украинская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 03:21
МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Сербию и Косово
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Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от посещения региона Западных Балкан из-за обострения отношений между Белградом и Приштиной.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится - избегать мест массового скопления людей".

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Подробно о причинах последнего обострения в регионе смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".

Что этому предшествовало: Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Косово намерено попытаться "решить сербскую проблему", и обвинил "часть международного сообщества" в бездействии, одновременно призвал косовских сербов и албанцев к спокойствию.

Темы: СербияКосовоМИД
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