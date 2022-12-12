Під Москвою знову палає ТЦ: площа пожежі – 10 тис квадратів

Пожежа в ТЦ під Москвою 12 грудня, Скрін з відео РИА Новости

У Московській області Росії палає другий за останні три дні торговий центр, площа пожежі – близько 10 тисяч квадратів.

Джерело: ТАСС із посиланням на обласне МНС Росії, РИА Новости

Деталі: Пожежа сталася в торговому центрі "Стройпарк" у місті Балашиха. МНС повідомляє, що зайнялися будматеріали на відкритому майданчику на площі 200 кв. м. Пожежа сталася на першому поверсі двоповерхової будівлі, у підпокрівельному просторі. Пізніше площа пожежі збільшилася до 700 кв. м.

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Пожежі присвоєно підвищений рівень складності. Є щонайменше один потерпілий. За інформацією ЗМІ, поранення дістав охоронець. Усіх співробітників ТЦ евакуювали.

Оновлено о 09:36: РИА Новости повідомляють, що площа пожежі збільшалася до 10 тис квадратів.

Оновлено о 10:39: Покрівля ТЦ обвалилася на площі 900 квадратів. Попередня причина займання – коротке замкнення.

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Оновлено о 11:24: Пожежники ліквідували відкрите горіння.

Під Москвою палає ТЦ pic.twitter.com/0u5fXTE1GM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 12, 2022

Що цьому передувало: Три дні тому в Москві сталася масштабна пожежа в ТЦ "МЕГА Хімки", її площа досягла 17 тис. кв. метрів, на місці події лунають вибухи.