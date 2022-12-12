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Под Москвой опять горит ТЦ: площадь пожара – 10 тыс квадратов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 09:28
Пожар в ТЦ под Москвой 12 декабря, Скрин из видео РИА Новости

В Московской области России горит второй за последние три дня торговый центр, площадь пожара – около 10 тысяч квадратов.

Источник: ТАСС со ссылкой на областной МЧС России, РИА Новости

Детали: Пожар произошел в торговом центре "Стройпарк" в городе Балашиха Московской области. МЧС сообщает, что произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке ТЦ на площади 200 кв. м. Пожар случился на первом этаже двухэтажного здания, в подкровельном пространстве. Позже площадь возгорания увеличилась до 700 кв. м.

Пожару присвоен повышенный номер сложности. Есть как минимум один пострадавший. По информации СМИ, ранения получил охранник. Всех сотрудников ТЦ эвакуировали. 

Обновлено в 09:36: РИА Новости сообщают, что площадь пожара увеличивалась до 10 тыс. квадратов.

Обновлено в 10:39: Кровля ТЦ обвалилась на площади 900 квадратов. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Обновлено в 11:24: Пожарные ликвидировали открытое горение.

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Что этому предшествовало: Три дня назад в Москве произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров, на месте происшествия раздаются взрывы.

Темы: Росcияпожар
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