Под Москвой опять горит ТЦ: площадь пожара – 10 тыс квадратов

Пожар в ТЦ под Москвой 12 декабря, Скрин из видео РИА Новости

В Московской области России горит второй за последние три дня торговый центр, площадь пожара – около 10 тысяч квадратов.

Источник: ТАСС со ссылкой на областной МЧС России, РИА Новости

Детали: Пожар произошел в торговом центре "Стройпарк" в городе Балашиха Московской области. МЧС сообщает, что произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке ТЦ на площади 200 кв. м. Пожар случился на первом этаже двухэтажного здания, в подкровельном пространстве. Позже площадь возгорания увеличилась до 700 кв. м.

Реклама:

Пожару присвоен повышенный номер сложности. Есть как минимум один пострадавший. По информации СМИ, ранения получил охранник. Всех сотрудников ТЦ эвакуировали.

Обновлено в 09:36: РИА Новости сообщают, что площадь пожара увеличивалась до 10 тыс. квадратов.

Обновлено в 10:39: Кровля ТЦ обвалилась на площади 900 квадратов. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 11:24: Пожарные ликвидировали открытое горение.

Під Москвою палає ТЦ pic.twitter.com/0u5fXTE1GM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 12, 2022

Что этому предшествовало: Три дня назад в Москве произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров, на месте происшествия раздаются взрывы.