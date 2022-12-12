У Словаччині почала роботу база з ремонту військової техніки для України

У місті Кошице на сході Словаччини розпочала роботу база з ремонту військової техніки для Збройних сил України.

Про це заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важких озброєнь для відбиття агресивної війни Росії", - сказав Фройдінг.

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Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) наразі організовує в регіоні ремонт великої техніки, яку було зношено або пошкоджено в боях в Україні, таких як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Правовою основою співпраці є міжурядова угода між Словаччиною та німецьким урядом.

Минулого тижня міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України.

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Раніше глава словацького МЗС повідомив про схвалення нового пакета військової допомоги для України, до якого входять боєзапас великого калібру й для винищувачів, теплі речі та інше спорядження.

Також Словаччина, за його словами, продовжить гуманітарну допомогу Україні, щоб українці легше могли перезимувати.

За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.

Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.