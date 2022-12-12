Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Словаччині почала роботу база з ремонту військової техніки для України

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 09:32
скриншот

У місті Кошице на сході Словаччини розпочала роботу база з ремонту військової техніки для Збройних сил України.

Про це заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важких озброєнь для відбиття агресивної війни Росії", - сказав Фройдінг.

Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) наразі організовує в регіоні ремонт великої техніки, яку було зношено або пошкоджено в боях в Україні, таких як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Правовою основою співпраці є міжурядова угода між Словаччиною та німецьким урядом.

Минулого тижня міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України.

Раніше глава словацького МЗС повідомив про схвалення нового пакета військової допомоги для України, до якого входять боєзапас великого калібру й для винищувачів, теплі речі та інше спорядження.

ВІДЕО ДНЯ

Також Словаччина, за його словами, продовжить гуманітарну допомогу Україні, щоб українці легше могли перезимувати.

За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.

Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.

Теми: СловаччинаУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Група країн ЄС офіційно обурилася словами Макрона щодо "гарантій безпеки" для РФ – ЗМІ

Німеччина озвучила, яку військову техніку надасть Україні

Росія змушена використовувати снаряди понад 40-річної давнини на свій ризик – Пентагон

G7: Ми притягнемо Путіна до відповідальності

Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК

Зеленський у зверненні до G7 запропонував Росії почати виводити війська на Різдво

Усі новини...
Словаччина
Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України – глава МЗС
Уряд Словаччини затвердив новий пакет військової допомоги Україні
Словаччина планує передати Україні близько 300 електрогенераторів
Останні новини
10:54
Іван-дурак та Баба-яга: Путін наказав пропагувати героїв казок з "традиційними цінностями"
10:42
До електромережі підключили атомний енергоблок, який не працював внаслідок блекауту
10:29
РФ за добу обстріляла 9 областей України: 6 загиблих – ОВА
10:21
Зігріти ЗСУ: військовослужбовець виробляє десятки тисяч грілок для фронту
10:18
Перше застосування "Нептуна" було ще в лютому і врятувало Миколаїв від російського десанту
10:09
Губернатор Брянської області РФ заявив, що ЗСУ запустили ракету по місту Клинці
09:48
США відправили першу партію енергетичного обладнання Україні на суму $13 млн
09:37
На Харківщині під обстріл росіян потрапила швидка, поранено фельдшера – ОВА
09:36
Група країн ЄС офіційно обурилася словами Макрона щодо "гарантій безпеки" для РФ – ЗМІ
09:33
ЗСУ вже знищили понад 95 тисяч окупантів
Усі новини...