Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Словаччині почала роботу база з ремонту військової техніки для України

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 08:32
У Словаччині почала роботу база з ремонту військової техніки для України
скриншот

У місті Кошице на сході Словаччини розпочала роботу база з ремонту військової техніки для Збройних сил України.

Про це заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важких озброєнь для відбиття агресивної війни Росії", - сказав Фройдінг.

Реклама:

Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) наразі організовує в регіоні ремонт великої техніки, яку було зношено або пошкоджено в боях в Україні, таких як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Правовою основою співпраці є міжурядова угода між Словаччиною та німецьким урядом.

Минулого тижня міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше глава словацького МЗС повідомив про схвалення нового пакета військової допомоги для України, до якого входять боєзапас великого калібру й для винищувачів, теплі речі та інше спорядження.

Також Словаччина, за його словами, продовжить гуманітарну допомогу Україні, щоб українці легше могли перезимувати.

За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.

Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.

Теми: СловаччинаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Словаччина
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: