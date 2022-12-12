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В Словакии начала работу база по ремонту военной техники для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 08:32
В Словакии начала работу база по ремонту военной техники для Украины
скриншот

В городе Кошице на востоке Словакии начала работу база по ремонту военной техники для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил бригадный генерал Кристиан Фройдинг, председатель специального штаба по Украине в Министерстве обороны Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"С помощью нового ремонтного центра вблизи границы Словакии с Украиной правительства и оружейная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелых вооружений для отражения агрессивной войны России", - сказал Фройдинг.

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Немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) сейчас организует в регионе ремонт крупной техники, которая была изношена или повреждена в боях в Украине, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Правовой основой сотрудничества служит межправительственное соглашение между Словакией и немецким правительством.

На прошлой неделе министр иностранных дел Словакии Растислав Качер объявил, что его государство рассмотрит возможность возобновить производство боеприпасов для нужд Украины.

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Ранее глава словацкого МИД сообщил об одобрении нового пакета военной помощи для Украины, в который входят боезапас крупного калибра и для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение.

Также Словакия, по его словам, продолжит гуманитарную помощь Украине, чтобы украинцы легче могли перезимовать.

По данным СМИ, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью восстановления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, которое все еще остается в значительной степени советского образца.

Речь идет в частности о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм для артиллерийского вооружения Украины.

Темы: СловакияУкраинавойна
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