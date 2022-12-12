Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Словакии начала работу база по ремонту военной техники для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 09:32
скриншот

В городе Кошице на востоке Словакии начала работу база по ремонту военной техники для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил бригадный генерал Кристиан Фройдинг, председатель специального штаба по Украине в Министерстве обороны Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"С помощью нового ремонтного центра вблизи границы Словакии с Украиной правительства и оружейная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелых вооружений для отражения агрессивной войны России", - сказал Фройдинг.

Немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) сейчас организует в регионе ремонт крупной техники, которая была изношена или повреждена в боях в Украине, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Правовой основой сотрудничества служит межправительственное соглашение между Словакией и немецким правительством.

На прошлой неделе министр иностранных дел Словакии Растислав Качер объявил, что его государство рассмотрит возможность возобновить производство боеприпасов для нужд Украины.

Ранее глава словацкого МИД сообщил об одобрении нового пакета военной помощи для Украины, в который входят боезапас крупного калибра и для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение.

ВИДЕО ДНЯ

Также Словакия, по его словам, продолжит гуманитарную помощь Украине, чтобы украинцы легче могли перезимовать.

По данным СМИ, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью восстановления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, которое все еще остается в значительной степени советского образца.

Речь идет в частности о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм для артиллерийского вооружения Украины.

Темы: СловакияУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Группа стран ЕС официально возмутилась словами Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ – СМИ

Германия озвучила, какую военную технику предоставит Украине

Россия вынуждена использовать снаряды более 40-летней давности на свой риск - Пентагон

G7: Мы привлечем Путина к ответственности

Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК

Зеленский в обращении к G7 предложил России начать выводить войска на Рождество

Все новости...
Словакия
Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины - глава МИД
Правительство Словакии утвердило новый пакет военной помощи Украине
Словакия планирует передать Украине около 300 электрогенераторов
Последние новости
10:42
К электросети подключили атомный энергоблок, не работавший в результате блэкаута
10:29
РФ за сутки обстреляла 9 областей Украины: 6 погибших – ОВА
10:21
Согреть ВСУ: военнослужащий производит десятки тысяч грелок для фронта
10:18
Первое применение "Нептуна" было еще в феврале и спасло Николаев от российского десанта
10:09
Губернатор Брянской области РФ заявил, что ВСУ запустили ракету по городу Клинцы
09:48
США отправили первую партию энергетического оборудования Украине на сумму $13 млн
09:37
На Харьковщине под обстрел россиян попала скорая, ранен фельдшер - ОВА
09:36
Группа стран ЕС официально возмутилась словами Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ – СМИ
09:33
ВСУ уже уничтожили более 95 тысяч оккупантов
09:30
Доктор Грабовский. История медика из "Азовстали", находящегося в российском плену
Все новости...