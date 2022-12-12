Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти готують до закриття шахти на Луганщині: гірникам кажуть шукати роботу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 10:23
Довжанськ, скрін з мапи

На тимчасово окупованій Луганщині загарбники вирізають шахтне обладнання та готуються закривати нерентабельні підприємства – близько 700 працівникам шахт пропонують шукати нову роботу.

Джерело: пресслужба Луганської ОВА

Дослівно: "У (тимчасово окупованому - ред.) Довжанську окупанти продовжують вирізати шахтне обладнання, для гірників, яких не мобілізували, шукають варіанти працевлаштування. 

Зокрема, на шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська демонтують і щоденно вивозять обладнання. Підприємство готують до консервації". 

Деталі: За інформацією Луганської ОВА, окупанти вже підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними. Ще близько 700 працівникам запропонували місця у центрах зайнятості у зв’язку із ліквідацією підприємств. Для них нібито організують курси професійного навчання: "Тільки от де потім працювати в тих населених пунктах, де шахта була єдиним місцем доходу?"

Водночас, за інформацією Луганської ОВА, в тимчасово окупованому Довжанську вкрай посилили мобілізаційні заходи – чоловіків шукають, перевіряючи кожну квартиру.

Вакансії у "правоохоронних органах" тимчасово окупованої Луганщини поступово займають росіяни – бо представники псевдореспубліки "або воюють, або вже відвоювали".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьокупаціяроботашахти
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Мери закликали депутатів не голосувати за скандальну реформу містобудування

В Києві арештували заступника голови Федерації профспілок: підозра в розтраті 138 млн

Група країн ЄС офіційно обурилася словами Макрона щодо "гарантій безпеки" для РФ – ЗМІ

Німеччина озвучила, яку військову техніку надасть Україні

Росія змушена використовувати снаряди понад 40-річної давнини на свій ризик – Пентагон

G7: Ми притягнемо Путіна до відповідальності

Усі новини...
Луганська область
У штабі "вагнерівців" у Кадіївці пролунав вибух – Гайдай
Окупанти посилили мобілізацію людей в ОРЛО – Гайдай
На окупованій Луганщині загарбники посилили примусову мобілізацію – штаб
Останні новини
11:40
В енергосистемі зберігається значний дефіцит, негода ускладнює ремонти – Укренерго
11:35
Мери закликали депутатів не голосувати за скандальну реформу містобудування
11:34
фото Стало відомо, як саме знайшли і потопили російську "Москву": подробиці і фото
11:26
Twitter розпустив Раду з питань довіри та безпеки
11:15
Спроба держперевороту в Німеччині: підозрювані планували створити 280 груп для арештів та страт
11:11
В Києві арештували заступника голови Федерації профспілок: підозра в розтраті 138 млн
10:56
фотоУтворилася дірка в стіні: у будинку на Одещині вибухнув газовий балон
10:54
Іван-дурак та Баба-яга: Путін наказав пропагувати героїв казок з "традиційними цінностями"
10:49
Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії
10:42
До електромережі підключили атомний енергоблок, який не працював внаслідок блекауту
Усі новини...