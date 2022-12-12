Окупанти готують до закриття шахти на Луганщині: гірникам кажуть шукати роботу

На тимчасово окупованій Луганщині загарбники вирізають шахтне обладнання та готуються закривати нерентабельні підприємства – близько 700 працівникам шахт пропонують шукати нову роботу.

Джерело: пресслужба Луганської ОВА

Дослівно: "У (тимчасово окупованому - ред.) Довжанську окупанти продовжують вирізати шахтне обладнання, для гірників, яких не мобілізували, шукають варіанти працевлаштування.

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Зокрема, на шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська демонтують і щоденно вивозять обладнання. Підприємство готують до консервації".

Деталі: За інформацією Луганської ОВА, окупанти вже підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними. Ще близько 700 працівникам запропонували місця у центрах зайнятості у зв’язку із ліквідацією підприємств. Для них нібито організують курси професійного навчання: "Тільки от де потім працювати в тих населених пунктах, де шахта була єдиним місцем доходу?"

Водночас, за інформацією Луганської ОВА, в тимчасово окупованому Довжанську вкрай посилили мобілізаційні заходи – чоловіків шукають, перевіряючи кожну квартиру.

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