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Оккупанты готовят к закрытию шахты на Луганщине: горнякам говорят искать работу

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 09:23
Оккупанты готовят к закрытию шахты на Луганщине: горнякам говорят искать работу
Довжанск, скрин с карты

На временно оккупированной Луганщине российские захватчики вырезают шахтное оборудование и готовятся закрывать нерентабельные предприятия – около 700 работникам шахт предлагают искать новую работу.

Источник: пресс-служба Луганской ОВА

Дословно: "В (временно оккупированном - ред.) Довжанске оккупанты продолжают вырезать шахтное оборудование, для горняков, которых не мобилизовали, ищут варианты трудоустройства. 

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В частности, на шахте "Красный партизан" вблизи Довжанска демонтируют и ежедневно вывозят оборудование. Предприятие готовят к консервации". 

Детали: По информации Луганской ОВА, оккупанты уже подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными. Еще около 700 работникам предложили места в центрах занятости в связи с ликвидацией предприятий. Для них якобы организуют курсы профессионального обучения: "Только вот где потом работать в тех населенных пунктах, где шахта была единственным местом дохода?"

В то же время, по информации Луганской ОВА, во временно оккупированном Довжанске крайне усилили мобилизационные мероприятия – мужчин ищут, проверяя каждую квартиру.

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Вакансии в "правоохранительных органах" временно оккупированной Луганщины постепенно занимают россияне – потому что представители псевдореспублики "или воюют, или уже отвоевали".

Темы: Луганская областьоккупацияроботашахты
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