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Росіяни обстріляли Херсон із РСЗВ і артилерії: є загибла й поранені

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 11:43
Росіяни обстріляли Херсон із РСЗВ і артилерії: є загибла й поранені
фото прокуратури

Російські військові 12 грудня завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та його передмістю: загинула жінка, четверо людей дістали травми.

Джерело: прокуратура Херсонської області

Деталі: За даними слідства, у понеділок військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах.

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Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

 

Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

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Теми: Херсонвійна
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