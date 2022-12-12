Росіяни обстріляли Херсон із РСЗВ і артилерії: є загибла й поранені
Понеділок, 12 грудня 2022, 11:43
Російські військові 12 грудня завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та його передмістю: загинула жінка, четверо людей дістали травми.
Джерело: прокуратура Херсонської області
Деталі: За даними слідства, у понеділок військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах.
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Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.
Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок.
За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.
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