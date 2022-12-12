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Росіяни обстріляли Херсон із РСЗВ і артилерії: є загибла й поранені

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 12:43
фото прокуратури

Російські військові 12 грудня завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та його передмістю: загинула жінка, четверо людей дістали травми.

Джерело: прокуратура Херсонської області

Деталі: За даними слідства, у понеділок військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах.

Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

 

Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

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Теми: Херсонвійна
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