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Россияне обстреляли Херсон из РСЗО и артиллерии: есть погибшая и раненые

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 11:43
Россияне обстреляли Херсон из РСЗО и артиллерии: есть погибшая и раненые
фото прокуратуры

Российские военные 12 декабря нанесли очередные артиллерийские удары по Херсону и его пригороду: погибла женщина, четверо человек получили травмы.

Источник: прокуратура Херсонской области

Детали: По данным следствия, в понедельник военнослужащие страны-агрессора с временно оккупированной территории нанесли очередные артиллерийские удары по городу Херсону и пригородным населенным пунктам.

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В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы различной степени.

 

От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.

По предварительным данным, обстрел осуществлялся из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

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Темы: Херсонвойна
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