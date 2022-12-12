Россияне обстреляли Херсон из РСЗО и артиллерии: есть погибшая и раненые
Понедельник, 12 декабря 2022, 11:43
Российские военные 12 декабря нанесли очередные артиллерийские удары по Херсону и его пригороду: погибла женщина, четверо человек получили травмы.
Источник: прокуратура Херсонской области
Детали: По данным следствия, в понедельник военнослужащие страны-агрессора с временно оккупированной территории нанесли очередные артиллерийские удары по городу Херсону и пригородным населенным пунктам.
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В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы различной степени.
От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.
По предварительным данным, обстрел осуществлялся из ракетных систем залпового огня и артиллерии.
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