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Путін уперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію

Роман ПетренкоПонеділок, 12 грудня 2022, 13:47
ПУТІН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Великої пресконференції президента Росії Володимира Путіна цього року не планують, повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитує ТАСС

Деталі: Однак при врахуванні скасованої пресконференції, Путін може поговорити з особистими пропагандистами - кремлівським пулом.

У листопаді ЗМІ писали, що пресконференція не готується.

Однією з причин скасування, як писали ЗМІ, була "ситуація на фронті".

Нагадаємо: Починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила в грудні.

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Теми: ПутінпропагандаРосіявійна
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