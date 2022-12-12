Путін уперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію
Понеділок, 12 грудня 2022, 13:47
Великої пресконференції президента Росії Володимира Путіна цього року не планують, повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.
Джерело: Пєсков, якого цитує ТАСС
Деталі: Однак при врахуванні скасованої пресконференції, Путін може поговорити з особистими пропагандистами - кремлівським пулом.
У листопаді ЗМІ писали, що пресконференція не готується.
Однією з причин скасування, як писали ЗМІ, була "ситуація на фронті".
Нагадаємо: Починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила в грудні.
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