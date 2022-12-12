Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию

Роман ПетренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 13:47
ПУТИН НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не планируют, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: Однако при учете отмененной пресс-конференции, Путин может поговорить со личными пропагандистами – кремлевским пулом.

В ноябре СМИ писали, что пресс-конференция не готовится.

Одной из причин отмены, как писали СМИ, была "ситуация на фронте".

Напомним: Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ
Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: ПутинпропагандаРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Рада ликвидировала скандальный ОАСК

У депутата Госдумы РФ обнаружили 11 квартир в Киеве

Меньше десятка: Пограничники рассказали, сколько россиян с визами въехали в Украину

Мэры просят депутатов не голосовать за скандальную реформу градостроительства

В Киеве арестован замглавы Федерации профсоюзов: подозрение в растрате 138 млн

Все новости...
Путин
Глава МИД Британии: Путин должен отвечать за преступления в Украине
Кремль может потерять контроль над российскими неонацистами - СМИ
Путин теряет поддержку сторонников из-за неспособности "защитить" Донбасс – ISW
Последние новости
15:17
В центре Мелитополя прогремел взрыв: оккупанты блокируют дороги – мэр
15:07
"Карточный домик": основатель FTX обманул инвесторов на 1,8 миллиарда долларов – регулятор США
14:51
Британия ввела санкции за удары РФ по критической инфраструктуре Украины
14:45
Двух экс-чиновников банка "Аркада" подозревают в растрате 11,5 миллионов
14:44
По всей Украине объявили воздушную тревогу
14:40
Включили генератор в гараже: на Закарпатье погибли супруги
14:38
ВидеоОАСК перед ликвидацией нараздавал миллионов - Bihus.Info
14:25
Умер Анджело Бадаламенти ‒ автор "жуткой" музыки к сериалу "Твин Пикс"
14:22
В Латвии ждут объяснения "Дождя", чем будут заниматься сотрудники после аннулирования лицензии
14:11
В Германии проходят обыски у группы климатических активистов
Все новости...