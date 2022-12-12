Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не планируют, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: Однако при учете отмененной пресс-конференции, Путин может поговорить со личными пропагандистами – кремлевским пулом.

В ноябре СМИ писали, что пресс-конференция не готовится.

Одной из причин отмены, как писали СМИ, была "ситуация на фронте".

Напомним: Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре.

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