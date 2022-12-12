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В Повітряних силах пояснили, які засоби ППО ефективні проти "Шахедів"

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 13:03
В Повітряних силах пояснили, які засоби ППО ефективні проти Шахедів
ілюстративне фото "Армія Inform"

Найефективнішими для збиття іранських дронів-камікадзе Shahed у нічний час є зенітні ракетні комплекси, при денному світлі можуть ефективно працювати крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 12 грудня

Пряма мова: "Ворожі дрони противник застосовує (останнім часом -ред.) саме в нічний час. Це говорить про те, що він хоче уникнути їхнього знищення  засобами, які потребують візуальної прив’язки до цілі.

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Тому вночі застосовуються ті засоби ППО, які мають свої радари, радіолокаційні станції.

Це, перш за все, зенітні ракетні комплекси, які є основою всього повітряного щита: Бук-М1, С-300 та інші. Також зокрема ефективно працюють по цих цілях і засоби, які надали наші партнери: (зенітні установки)­ Gepard, IRIS-T…

А от якщо вдень противник запускає (дрони-камікадзе –ред.), то можуть застосовуватися і крупнокаліберні кулемети, й інша стрілецька зброя, і так далі".

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Деталі: Щодо тактики ворога Ігнат зазначив, що загалом вона є незмінною, лише відбулося коригування, враховуючи зміну ситуації на півдні України: противник пробує запускати дрони з інших напрямків, зокрема - східної частини узбережжя Азовського моря.

Речник Повітряних сил вказав, що, на жаль, не все вдається збивати на сьогоднішній день. Тому Україна потребує подальшого підсилення засобів протиповітряної оборони.

Читайте також: На роботу "Шахедів" не впливають мороз чи тепло – Повітряні сили

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Теми: ППОПовітряні сили ЗСУвійна
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