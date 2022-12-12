В Повітряних силах пояснили, які засоби ППО ефективні проти "Шахедів"

Найефективнішими для збиття іранських дронів-камікадзе Shahed у нічний час є зенітні ракетні комплекси, при денному світлі можуть ефективно працювати крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 12 грудня

Пряма мова: "Ворожі дрони противник застосовує (останнім часом -ред.) саме в нічний час. Це говорить про те, що він хоче уникнути їхнього знищення засобами, які потребують візуальної прив’язки до цілі.

Тому вночі застосовуються ті засоби ППО, які мають свої радари, радіолокаційні станції.

Це, перш за все, зенітні ракетні комплекси, які є основою всього повітряного щита: Бук-М1, С-300 та інші. Також зокрема ефективно працюють по цих цілях і засоби, які надали наші партнери: (зенітні установки)­ Gepard, IRIS-T…

А от якщо вдень противник запускає (дрони-камікадзе –ред.), то можуть застосовуватися і крупнокаліберні кулемети, й інша стрілецька зброя, і так далі".

Деталі: Щодо тактики ворога Ігнат зазначив, що загалом вона є незмінною, лише відбулося коригування, враховуючи зміну ситуації на півдні України: противник пробує запускати дрони з інших напрямків, зокрема - східної частини узбережжя Азовського моря.

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Речник Повітряних сил вказав, що, на жаль, не все вдається збивати на сьогоднішній день. Тому Україна потребує подальшого підсилення засобів протиповітряної оборони.

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