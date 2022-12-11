На роботу "Шахедів" не впливають мороз чи тепло – Повітряні сили

Іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти Україні, не чутливі до морозу, однак на їхнє використання може впливати нельотна погода і різкий перехід із температурного "плюса" в "мінус".

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ні мороз, ні тепло ніяк не впливають на діяльність цих дронів".

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Деталі: Ігнат спростував припущення, що ворог довший час не використовував іранські баражуючі боєприпаси для ударів по Україні через мороз.

За словами речника Повітряних сил, певним чином завадити роботі "Шахедів" (як і пілотованої авіації) може хіба нельотна погода: шквальний вітер, поривчастий штормовий вітер, а також умови, які призводять до обледеніння апарату (стається при високій вологості повітря у короткий час при різкому переході з температурного "плюса" в "мінус").

Водночас ніхто не може сказати напевне, чому Росія протягом кількох тижнів не використовувала іранські безпілотники. Існує кілька припущень: або закінчилась перша партія, або противник притримав цю зброю, або отримав нову партію - для Росії це не проблема, оскільки є пряме сполучення з Іраном через повітряний чи морський простір Каспію.

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Проте температурні умови (наприклад, мороз –ред.) не можна розглядати як фактор невикористання агресором дронів-камікадзе "Shahed", наголосив Ігнат.

Він також зазначив, що українська протиповітряна оборона не має змоги збивати балістичні ракети, які може використовувати Росія.

"Ні "Іскандери", ні ракети С-300, ні ракети іранські… Балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет – це на старті, там, де вони знаходяться. Різні види бавовни можуть допомогти знищити ці ракети. План дій у вищого військово-політичного керівництва є, якщо це станеться. Думаю, наші партнери теж будуть допомагати Україні", - сказав він.

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