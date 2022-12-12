В Воздушных силах объяснили, какие средства ПВО эффективны против "Шахедов"
Самыми эффективными для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed в ночное время являются зенитные ракетные комплексы, при дневном свете могут эффективно работать крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 12 декабря
Прямая речь: "Вражеские дроны (в последнее время) противник применяет именно в ночное время. Это говорит о том, что он хочет избежать их уничтожения средствами, которые требуют визуальной привязки к цели.
Поэтому ночью применяются те средства ПВО, которые имеют свои радары, радиолокационные станции.
Это, прежде всего, зинитные ракетные комплексы, которые являются основой всего воздушного щита: Бук-М1, С-300 и другие. Также в частности эффективно работают по этим целям и средства, которые предоставили наши партнеры: (зенитные установки) Gepard, IRIS-T...
А вот если днем противник запускает (дроны-камикадзе - ред.), то могут применяться и крупнокалиберные пулеметы, другое стрелковое оружие, и так далее".
Детали: Относительно тактики врага Игнат отметил, что в целом она неизменна, только произошла корректировка, учитывая изменение ситуации на юге Украины: противник пробует запускать дроны с других направлений, в частности - восточной части побережья Азовского моря.
Спикер Воздушных сил указал, что, к сожалению, не все удается сбивать на сегодняшний день. Поэтому Украина нуждается в дальнейшем усилении средств противовоздушной обороны.
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