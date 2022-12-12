У Мелітополі підірвали базу аналітиків ФСБ: росіяни передислоковуються – мер

Українські захисники у вихідні уразили пункт базування аналітиків ФСБ в тимчасово окупованому Мелітополі, російські військові намагаються сховати свої підрозділи після ударів ЗСУ.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 12 грудня

Пряма мова: "Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала (у вихідні - ред). І тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку вони займаються переброскою своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатись сховати їх.

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Я б не казав, що вони тікають – вони передислоковуються".

Деталі: Федоров уточнив, що Збройним силам України вдалося уразити три об’єкти російських окупантів на околицях Мелітополя та в самому місті. За його словами, десятки окупантів загинули, а близько 200 – достаплені у шпиталі, у тому числі в тимчасово окупованому Криму.

Пряма мова: "По-перше, був знищений їхній блокпост, який розташований на відстані 20 км від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, бо там є логістичний вузол росіян, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку.

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По-друге, була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої росіяни як відслідковували (цілі - ред.) своїми силами ППО, так і робити аеронавігацію.

По-третє, знищені росіяни у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя, де постійно проживав підрозділ ФСБ, який відповідав за аналітику і ведення баз даних. На території цього комплексу також часто були осетини".

Деталі: Федоров наголосив, що в Мелітополі залишилося багато проукраїнськи налаштованих громадян, тому українським спецслужбам відомо про всі пересування окупантів.

Передісторія:

10 грудня стало відомо, що українські захисники урази бази росіян в окупованому Мелітополі. Раніше повідомляло про близько 200 загиблих та поранених окупантів.

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