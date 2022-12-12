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В Мелитополе взорвали базу аналитиков ФСБ: россияне передислоцируются – мэр

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 14:21
Иллюстративное фото с pixabay

Украинские защитники в выходные поразили пункт базирования аналитиков ФСБ во временно оккупированном Мелитополе, российские военные пытаются спрятать свои подразделения после ударов ВСУ.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 12 декабря 

Прямая речь: "Мы видим, что их ПВО не сработала (в выходные - ред). И теперь у них паника. Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра они занимаются переброской своих военных группировок в другие места, чтобы пытаться спрятать их.

Я бы не говорил, что они убегают – они передислоцируются".

Детали: Федоров уточнил, что Вооруженным силам Украины удалось поразить три объекта российских оккупантов в окрестностях Мелитополя и в самом городе. По его словам, десятки оккупантов погибли, а около 200 – доставлены в госпитали, в том числе во временно оккупированном Крыму.

Прямая речь: "Во-первых, был уничтожен их блокпост, который расположен на расстоянии 20 км от Мелитополя. Новобогдановка является знаковым населенным пунктом, потому что там есть логистический узел россиян, через который они перевозят по железной дороге свою технику. 

Во-вторых, была уничтожена радиолокационная станция, с помощью которой россияне как отслеживали (цели - ред.) своими силами ПВО, так и делали аэронавигацию. 

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В-третьих, уничтожены россияне в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя, где постоянно проживало подразделение ФСБ, которое отвечало за аналитику и ведение баз данных. На территории этого комплекса также часто были осетины".

Детали: Федоров отметил, что в Мелитополе осталось много проукраински настроенных граждан, поэтому украинским спецслужбам известно обо всех передвижениях оккупантов.

Предыстория:

  • 10 декабря стало известно, что украинские защитники поразили базы россиян в оккупированном Мелитополе. Ранее сообщалось об около 200 погибших и раненых оккупантов.

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Темы: МелитопольВооруженные силывойнаФСБ
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