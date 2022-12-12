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Бурштинокопачі під час війни стали партизанами – голова Рівненської ОВА

Роман ПетренкоПонеділок, 12 грудня 2022, 14:32
фото з сайту texty

Копачі бурштину допомагали військовим в Рівненській області на початку війни, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

Джерело: Коваль в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова Коваля: "У цій ситуації, як не дивно, вони були першими помічниками всіх військових.

Вони всі стежки показали. Це готові партизани, які стали небайдужими громадянами".

Деталі: Коваль також розповів, що білоруси постійно приїжджали в область за закупками на вихідні.

Наприклад, 40% пасажирів аеропорту Рівне до пандемії COVID-19 були білоруси.

Як каже Коваль, у них "був пакет вихідного дня: Макдональдс, закупки, ресторан – вони тут дихали свободою".

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Теми: Рівненська областьбурштинБілорусь
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