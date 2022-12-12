Янтарокопатели во время войны стали партизанами - председатель Ровенской ОВА

Копатели янтаря помогали военным в Ровенской области в начале войны, сообщил председатель ОВА Виталий Коваль.

Источник: Коваль в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Коваля: "В этой ситуации, как ни странно, они были первыми помощниками всех военных.

Они все тропы показали. Это готовые партизаны, которые стали неравнодушными гражданами".

Детали: Коваль также рассказал, что белорусы постоянно приезжали в область за закупками на выходные.

Например, 40% пассажиров аэропорта Ровно до пандемии COVID-19 были белорусы.

Как говорит Коваль, у них "был пакет выходного дня: Макдональдс, закупки, ресторан - они здесь дышали свободой".

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