Путін любить життя та боїться смерті, тому навряд чи застосує ядерну зброю – Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю, оскільки боїться смерті.

Джерело: Зеленський у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом

Деталі: Ведучий запитав в українського президента, чи є ризик застосування Путіним ядерної зброї.

Пряма мова Зеленського: "Я його (Путіна – ред.) бачив, я бачив його бажання жити.

Він дуже любить це життя, він навіть сидить... довгий стіл... він боїться ковіду чи ще чогось. Це говорить про те, що боїться смерті, він любить життя.

Тож я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Бо він розуміє, якщо він застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме до нього. Особисто до нього".

Нагадаємо: Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли Путін помре.