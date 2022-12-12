Путин любит жизнь и боится смерти, поэтому вряд ли применит ядерное оружие – Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие, поскольку боится смерти.

Источник: Зеленский в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом

Детали: Ведущий спросил у украинского президента, есть ли риск применения Путиным ядерного оружия.

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Прямая речь Зеленского: "Я его (Путина - ред.) видел, я видел его желание жить.

Он очень любит эту жизнь, он даже сидит... длинный стол... он боится ковида или еще чего-то. Это говорит, что он боится смерти, он любит жизнь.

Поэтому я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Лично к нему".

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Напомним: Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда Путин умрет.