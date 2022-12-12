Зеленський: До перемоги я буду президентом, а потім не знаю. Хочу на море і пива

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі не думає про своє майбутнє після перемоги України у війні з Росією, але до того часу обіцяє залишитися на посаді.

Джерело: Зеленський у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом

Деталі: Ведучий запитав президента щодо його майбутнього.

Пряма мова Зеленського: "До нашої перемоги я точно буду президентом. А там – навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий.

Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море.

Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу.

Нагадаємо: Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли Путін помре.