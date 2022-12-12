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Зеленский: До победы я буду президентом, а потом не знаю. Хочу на море и пива

Роман ПетренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 17:33
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока не думает о своем будущем после победы Украины в войне с Россией, но к тому времени обещает остаться на посту.

Источник: Зеленский в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом

Детали: Ведущий спросил президента о его будущем.

Прямая речь Зеленского: "До нашей победы я точно буду президентом. А там - даже не думаю. Пока не думаю, не готов.

Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море.

Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу.

Напомним: Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда Путин умрет.

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Темы: ЗеленскийвойнаЧерное море
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