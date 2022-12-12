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У Скадовську підірвали авто ексдепутата-колаборанта Булюка

Олена РощінаПонеділок, 12 грудня 2022, 17:53
Віталій Булюк, фото з investigator.org.ua

В окупованому росіянами Скадовську на Херсонщині 12 грудня підірвався автомобіль колаборанта, колишнього депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка.

Джерело: Скадовська міська рада і російський "Интерфакс" із посиланням на окупантів

Дослівно: "О 12:30 автомобіль колаборанта вибухнув біля приватного будинку Віталія Булюка на вулиці Маріїнській. Віталій Булюк з пораненнями доставлений до однієї з лікарень Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової".

Деталі: За даними законної місцевої влади Скадовська, після події кілька кварталів навколо будинку та центр міста були оточені. Окупанти проводять обшуки та перевірки документів. 

Місто закрили на в'їзд та на виїзд. На під’їздах до міста заблоковано весь транспорт: шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі.

Так званий "міністр охорони здоров'я" окупованої частини Херсонської області Вадим Ільмієв підтвердив поранення і госпіталізацію Віталія Булюка, якого окупанти називають "першим віце-губернатором Херсонської області", що "курує питання економіки, фінансово-бюджетної політики, сільського господарства, доходів і зборів".

Пряма мова Ільмієва: "Булюк дійсно постраждав. Його стан середньої тяжкості, стабільний. Водій автомобіля загинув на місці. За моїми даними, спрацювала міна спрямованої дії, автомобіль згорів".

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Віталій Булюк – колишній комуніст, член партії "Наш край", близький друг зрадника від "Батьківщини" Володимира Сальдо. За даними ЗМІ, Булюк був фігурантом численних кримінальних справ за звинуваченнями у контрабанді, хабарах, здирствах, зловживанні службовими повноваженнями, але перед судом так і не постав.

Цьому передувало: Днями захисники України вразили пункт базування аналітиків ФСБ РФ у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. 

УП, доповнено
Теми: СкадовськХерсонська областьпартизаниокупація
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