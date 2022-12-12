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В Скадовске взорвали авто бывшего депутата-коллаборанта Булюка

Елена РощинаПонедельник, 12 декабря 2022, 16:53
В Скадовске взорвали авто бывшего депутата-коллаборанта Булюка
Виталий Булюк, фото с investigator.org.ua

В оккупированном россиянами Скадовске Херсонской области 12 декабря подорвался автомобиль коллаборанта, бывшего депутата Херсонского областного совета Виталия Булюка.

Источник: Скадовский городской совет и российский "Интерфакс" со ссылкой на оккупантов

Дословно: "В 12:30 автомобиль коллаборанта взорвался возле частного дома Виталия Булюка на улице Мариинской. Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой".

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Детали: По данным законной местной власти Скадовска, после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центр города были оцеплены. Оккупанты проводят обыски и проверки документов. 

Город закрыли на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт: школьные автобусы, такси, частные автомобили.

Так называемый "министр здравоохранения" оккупированной части Херсонской области Вадим Ильмиев подтвердил ранение и госпитализацию Виталия Булюка, которого оккупанты называют "первым вице-губернатором Херсонской области", который "курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов".

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Прямая речь Ильмиева: "Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел".

Справка: Виталий Булюк – бывший коммунист, член партии "Наш край", близкий друг предателя от "Батькивщины" Владимира Сальдо. По данным СМИ, Булюк был фигурантом многочисленных уголовных дел по обвинению в контрабанде, взятках, вымогательстве, злоупотреблении служебными полномочиями, но перед судом так и не предстал.

Этому предшествовало: На днях защитники Украины поразили пункт базирования аналитиков ФСБ РФ во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

УП, дополнено
Темы: СкадовскХерсонская областьпартизаныоккупация
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