В Скадовске взорвали авто бывшего депутата-коллаборанта Булюка

В оккупированном россиянами Скадовске Херсонской области 12 декабря подорвался автомобиль коллаборанта, бывшего депутата Херсонского областного совета Виталия Булюка.

Источник: Скадовский городской совет и российский "Интерфакс" со ссылкой на оккупантов

Дословно: "В 12:30 автомобиль коллаборанта взорвался возле частного дома Виталия Булюка на улице Мариинской. Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой".

Детали: По данным законной местной власти Скадовска, после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центр города были оцеплены. Оккупанты проводят обыски и проверки документов.

Город закрыли на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт: школьные автобусы, такси, частные автомобили.

Так называемый "министр здравоохранения" оккупированной части Херсонской области Вадим Ильмиев подтвердил ранение и госпитализацию Виталия Булюка, которого оккупанты называют "первым вице-губернатором Херсонской области", который "курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов".

Прямая речь Ильмиева: "Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел".

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Виталий Булюк – бывший коммунист, член партии "Наш край", близкий друг предателя от "Батькивщины" Владимира Сальдо. По данным СМИ, Булюк был фигурантом многочисленных уголовных дел по обвинению в контрабанде, взятках, вымогательстве, злоупотреблении служебными полномочиями, но перед судом так и не предстал.

Этому предшествовало: На днях защитники Украины поразили пункт базирования аналитиков ФСБ РФ во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.