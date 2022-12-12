Дипломат РФ пожалівся Туреччині на "агресивну поведінку" ЗСУ

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Вершинін заявив, що під час політичних консультацій у Стамбулі поінформував турецьку сторону про "агресивну поведінку" з боку Збройних сил України у війні, яку розв'язала Росія.

Джерело: ТАСС

Пряма мова Вершиніна: "Ми детально обговорили те, що відбувається на Україні, в Донбасі та нових регіонах Російської Федерації (орфографію автора збережено – ред.). Ми постаралися максимально детально поінформувати турецьку сторону про справжню ситуацію на землі, наголошуючи на абсолютно агресивній поведінці з боку ЗСУ та атаках на мирне населення Донбасу та інших російських (окупованих – ред.) територій.

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У зв'язку з цим для нас було важливо донести до Туреччини цю ситуацію, яка, на жаль, навмисно спотворюється західними ЗМІ. Фейкова інформація надходить у великих кількостях".

Деталі: Заступник міністра закордонних справ РФ додав, що в Стамбулі відбувся останній раунд перемовин делегацій Росії та України, і вони закінчилися нібито "агресивною і неконструктивною поведінкою української сторони".

Вершинін заявив, що росіяни "готові до обговорення на основі тих цілей, які були заявлені під час "спеціальної військової операції".