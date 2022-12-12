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Дипломат РФ пожаловался Турции на "агрессивное поведение" ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 12 декабря 2022, 19:19
Сергей Вершинин, фото РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин заявил, что в ходе политических консультаций в Стамбуле проинформировал турецкую сторону об "агрессивном поведении" со стороны Вооруженных сил Украины в войне, которую развязала Россия.

Источник: ТАСС

Прямая речь Вершинина: "Мы подробно обсудили то, что происходит на Украине, в Донбассе и новых регионах Российской Федерации (орфография автора сохранена – ред.). Мы постарались максимально детально проинформировать турецкую сторону об истинной ситуации на земле, подчеркивая абсолютно агрессивное поведение со стороны ВСУ и атаки на мирное население Донбасса и других российских (оккупированных – ред.) территорий. 

В этой связи для нас было важно донести до Турции эту ситуацию, которая, к сожалению, преднамеренно искажается западными СМИ. Фейковая информация поступает в больших количествах".

Детали: Замминистра иностранных дел РФ добавил, что в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров делегаций России и Украины, и они закончились якобы "агрессивным и неконструктивным поведением украинской стороны".

Вершинин заявил, что россияне "готовы к обсуждению на основе тех целей, которые были заявлены в ходе "специальной военной операции".

Темы: РосcиявойнаВооруженные силыТурция
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