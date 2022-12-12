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В Україні розміновано понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів – президент

Олена РощінаПонеділок, 12 грудня 2022, 23:13
Володимир Зеленський, фото ОП

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції знешкодили понад 480 тисяч вибухонебезпечних предметів, але цю роботу проводять і інші державні служби та військовослужбовці.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 грудня

Пряма мова: "Сьогодні троє наших піротехніків – працівники ДСНС – загинули в Донецькій області при розмінуванні. Мої співчуття рідним... За життя ще двох їхніх колег борються лікарі. Це сталося в Костянтинівці, Краматорський район. Одна з тих наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися.

За час від 24 лютого лише працівники ДСНС вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки Національної поліції вилучили більш як 180 тисяч таких предметів. А розмінування проводять іще й інші державні служби та армія".

Деталі: Зеленський сказав, що це – один із найважливіших напрямів комунікації Києва з партнерами, бо треба "зібрати максимум глобальних можливостей, щоб якнайшвидше подолати російський мінний терор".

Він подякував країнам, які допомагають. 

Також президент подякував героїчним працівникам ДСНС, поліції, військовим, які проводять розмінування.

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Теми: ЗеленськийрозмінуванняДСНС
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