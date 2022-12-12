В Україні розміновано понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів – президент

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції знешкодили понад 480 тисяч вибухонебезпечних предметів, але цю роботу проводять і інші державні служби та військовослужбовці.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 грудня

Пряма мова: "Сьогодні троє наших піротехніків – працівники ДСНС – загинули в Донецькій області при розмінуванні. Мої співчуття рідним... За життя ще двох їхніх колег борються лікарі. Це сталося в Костянтинівці, Краматорський район. Одна з тих наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися.

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За час від 24 лютого лише працівники ДСНС вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки Національної поліції вилучили більш як 180 тисяч таких предметів. А розмінування проводять іще й інші державні служби та армія".

Деталі: Зеленський сказав, що це – один із найважливіших напрямів комунікації Києва з партнерами, бо треба "зібрати максимум глобальних можливостей, щоб якнайшвидше подолати російський мінний терор".

Він подякував країнам, які допомагають.

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Також президент подякував героїчним працівникам ДСНС, поліції, військовим, які проводять розмінування.