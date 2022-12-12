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В Украине разминировано более полумиллиона взрывоопасных предметов – президент

Елена РощинаПонедельник, 12 декабря 2022, 23:13
Владимир Зеленский, фото ОП

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции обезвредили более 480 тысяч взрывоопасных предметов, но эту работу проводят и другие государственные службы и военнослужащие.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 декабря

Прямая речь: "Сегодня трое наших пиротехников – работники ГСЧС – погибли в Донецкой области при разминировании. Мои соболезнования родным... За жизнь еще двух их коллег борются врачи. Это произошло в Константиновке, Краматорский район. Одна из тех наших территорий, которые больше всего загрязнены российскими минами, растяжками и снарядами, которые не разорвались.

За время с 24 февраля только работники ГСЧС изъяли более 300 тысяч взрывоопасных предметов. Взрывотехники Национальной полиции изъяли более 180 тысяч таких предметов. А разминирование проводят еще и другие государственные службы и армия".

Детали: Зеленский сказал, что это – одно из важнейших направлений коммуникации Киева с партнерами, потому что надо "собрать максимум глобальных возможностей, чтобы как можно быстрее преодолеть российский минный террор".

Он поблагодарил страны, которые помогают. 

Также президент поблагодарил героических работников ГСЧС, полиции, военных, которые проводят разминирование.

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Темы: ЗеленскийразминированиеГСЧС
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