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В Украине разминировано более полумиллиона взрывоопасных предметов – президент

Елена РощинаПонедельник, 12 декабря 2022, 22:13
В Украине разминировано более полумиллиона взрывоопасных предметов – президент
Владимир Зеленский, фото ОП

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции обезвредили более 480 тысяч взрывоопасных предметов, но эту работу проводят и другие государственные службы и военнослужащие.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 декабря

Прямая речь: "Сегодня трое наших пиротехников – работники ГСЧС – погибли в Донецкой области при разминировании. Мои соболезнования родным... За жизнь еще двух их коллег борются врачи. Это произошло в Константиновке, Краматорский район. Одна из тех наших территорий, которые больше всего загрязнены российскими минами, растяжками и снарядами, которые не разорвались.

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За время с 24 февраля только работники ГСЧС изъяли более 300 тысяч взрывоопасных предметов. Взрывотехники Национальной полиции изъяли более 180 тысяч таких предметов. А разминирование проводят еще и другие государственные службы и армия".

Детали: Зеленский сказал, что это – одно из важнейших направлений коммуникации Киева с партнерами, потому что надо "собрать максимум глобальных возможностей, чтобы как можно быстрее преодолеть российский минный террор".

Он поблагодарил страны, которые помогают. 

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Также президент поблагодарил героических работников ГСЧС, полиции, военных, которые проводят разминирование.

Темы: ЗеленскийразминированиеГСЧС
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