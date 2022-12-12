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G7: Ми притягнемо Путіна до відповідальності

Альона Мазуренко Понеділок, 12 грудня 2022, 22:24
G7: Ми притягнемо Путіна до відповідальності
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Лідери "Групи семи" за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна за вторгнення в Україну.

Джерело: уряд Великої Британії, спільна заява глав держав G7

Дослівно: "Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. Ми притягнемо президента Путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом.

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Ми підтверджуємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки".

Деталі: У заяві лідери "Групи семи" також зазначають, що Росія повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої в результаті її жорстокої війни.

Глави держав заявили про всебічну підтримку України, доки в цьому буде потреба, і наголосили, що війна має бути закінчена - Росія має припинити вогонь і вивести війська з усієї території України.

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Дослівно: "Агресивна війна Росії має закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що Росія віддана стійким мирним зусиллям.

Росія може припинити цю війну негайно, припинивши свої напади проти України та повністю і беззастережно виводячи свої війська з території України".

"Група семи" підтримала ініціативу Зеленського щодо миру. Зокрема, Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт, Global Peace Formula Summit, "щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру".

Чому це важливо: В Україні уже майже 10 місяців триває широкомасштабна війна з Росією після відкритого нападу окупантів 24 лютого.

Російські ракети стирають із лиця землі українські міста, нищать цивільну інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Путіна заявляють, що таким чином "схиляють" Україну до миру. 

Росія під керівництвом Путіна вбила і депортувала десятки тисяч українців, заборонила протести та мовлення опозиційних ЗМІ у своїй країні, але російський диктатор все ще наважується називати українську владу "нацистським режимом".

Чи не вперше лідери "Групи семи" відкрито та консолідовано заявляють, що притягнуть Путіна до відповідальності. 

Нагадаємо: 

  • Лідери "Групи семи" на віртуальній зустрічі в понеділок, у якій брав участь президент Зеленський, домовилися продовжувати підтримку України, зокрема фінансову, в її повномасштабній війні з Росією.
  • За підсумками зустрічі повідомили, що G7 створить платформу координації фінансової допомоги Україні та обіцяє більше засобів ППО.

Теми: ПутінG7війна
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