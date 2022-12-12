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G7: Ми притягнемо Путіна до відповідальності

Альона Мазуренко Понеділок, 12 грудня 2022, 23:24
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Лідери "Групи семи" за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна за вторгнення в Україну.

Джерело: уряд Великої Британії, спільна заява глав держав G7

Дослівно: "Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. Ми притягнемо президента Путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Ми підтверджуємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки".

Деталі: У заяві лідери "Групи семи" також зазначають, що Росія повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої в результаті її жорстокої війни.

Глави держав заявили про всебічну підтримку України, доки в цьому буде потреба, і наголосили, що війна має бути закінчена - Росія має припинити вогонь і вивести війська з усієї території України.

Дослівно: "Агресивна війна Росії має закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що Росія віддана стійким мирним зусиллям.

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Росія може припинити цю війну негайно, припинивши свої напади проти України та повністю і беззастережно виводячи свої війська з території України".

"Група семи" підтримала ініціативу Зеленського щодо миру. Зокрема, Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт, Global Peace Formula Summit, "щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру".

Чому це важливо: В Україні уже майже 10 місяців триває широкомасштабна війна з Росією після відкритого нападу окупантів 24 лютого.

Російські ракети стирають із лиця землі українські міста, нищать цивільну інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Путіна заявляють, що таким чином "схиляють" Україну до миру. 

Росія під керівництвом Путіна вбила і депортувала десятки тисяч українців, заборонила протести та мовлення опозиційних ЗМІ у своїй країні, але російський диктатор все ще наважується називати українську владу "нацистським режимом".

Чи не вперше лідери "Групи семи" відкрито та консолідовано заявляють, що притягнуть Путіна до відповідальності. 

Нагадаємо: 

  • Лідери "Групи семи" на віртуальній зустрічі в понеділок, у якій брав участь президент Зеленський, домовилися продовжувати підтримку України, зокрема фінансову, в її повномасштабній війні з Росією.
  • За підсумками зустрічі повідомили, що G7 створить платформу координації фінансової допомоги Україні та обіцяє більше засобів ППО.

Теми: ПутінG7війна
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