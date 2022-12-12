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G7: Мы привлечем Путина к ответственности

Алена МазуренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 23:24
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Лидеры "Группы семи" по итогам встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского заявили, что привлекут к ответственности российского диктатора Владимира Путина за вторжение в Украину.

Источник: правительство Великобритании, совместное заявление глав государств G7

Дословно: "Не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства. Мы привлечем президента Путина и ответственных за это лиц к ответственности в соответствии с международным правом.

Мы подтверждаем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия".

Детали: В заявлении лидеры "Группы семи" также отмечают, что Россия должна будет заплатить Украине за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате ее жестокой войны.

Главы государств заявили о всесторонней поддержке Украины, пока в этом будет необходимость, и отметили, что война должна быть закончена - Россия должна прекратить огонь и вывести войска со всей территории Украины.

Дословно: "Агрессивная война России должна закончиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств того, что Россия предана устойчивым мирным усилиям.

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Россия может прекратить эту войну немедленно, прекратив свои нападения против Украины и полностью и безоговорочно выводя свои войска с территории Украины".

"Группа семи" поддержала инициативу Зеленского по миру. В частности, Зеленский предложил созвать специальный саммит, Global Peace Formula Summit, "чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира".

Почему это важно: В Украине уже почти 10 месяцев продолжается широкомасштабная война с Россией после открытого нападения оккупантов 24 февраля.

Российские ракеты стирают с лиця земли украинские города, уничтожают гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты. У Путина заявляют, что таким образом "склоняют" Украину к миру. 

Россия под руководством Путина убила и депортировала десятки тысяч украинцев, запретила протесты и вещание оппозиционных СМИ в своей стране, но российский диктатор все еще осмеливается называть украинскую власть "нацистским режимом".

Едва ли не впервые лидеры "Группы семи" открыто и консолидировано заявляют, что привлекут Путина к ответственности. 

Напомним: 

  • Лидеры "Группы семи" на виртуальной встрече в понедельник, в которой участвовал президент Зеленский, договорились продолжать поддержку Украины, в частности финансовую, в ее полномасштабной войне с Россией.
  • По итогам встречи сообщили, что G7 создаст платформу координации финансовой помощи Украине и обещает больше средств ПВО.

Темы: ПутинG7война
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