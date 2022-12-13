Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США готують новий пакет допомоги для України – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 13 грудня 2022, 01:37
США готують новий пакет допомоги для України – ЗМІ
Джейк Салліван, фото Getty Images

Сполучені Штати готуються оголосити про нову допомогу Україні в умовах її протистояння російській агресії.

Джерело: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час пресбрифінгу в Білому домі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 мільйонів для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення".

Реклама:

Деталі: Він підкреслив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні.

За його словами, у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури, будуть послаблені.

"Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу", - підкреслив Салліван.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: