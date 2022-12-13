Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США готують новий пакет допомоги для України – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 13 грудня 2022, 02:37
Джейк Салліван, фото Getty Images

Сполучені Штати готуються оголосити про нову допомогу Україні в умовах її протистояння російській агресії.

Джерело: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час пресбрифінгу в Білому домі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 мільйонів для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення".

Деталі: Він підкреслив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні.

За його словами, у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури, будуть послаблені.

"Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу", - підкреслив Салліван.

Теми: СШАУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ

ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу

відеоПродали останній браслет з "Азовсталі", їх купили у 44 країни

Кулеба: Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

США готуються відправити Україні ЗРК Patriot – CNN

Усі новини...
США
Росія змушена використовувати снаряди понад 40-річної давнини на свій ризик – Пентагон
Щоб війна була коротшою, нам потрібна потужніша допомога – Зеленський
Зеленський у розмові з Байденом запропонував скликати глобальний саміт миру
Останні новини
03:42
Нова Зеландія передасть Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу
02:42
У ПВК "Вагнер" росіяни завербували 23 тисячі ув’язнених – ЦНС
01:48
Петиція з вимогою ветувати реформу містобудування набрала необхідну кількість голосів
01:19
Литва забороняє пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів
00:31
Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ
00:17
Росіяни скинули вибухівку і майже 20 разів вдарили із САУ по Сумщині
23:58
У США судитимуть членів мережі, яка незаконно постачала в РФ зброю та західні технології
23:50
Зеленський розповів новозеландцям про екоцид і прорахунок агресора
23:32
США не виявили ознак потрапляння зброї в Україні не в ті руки – Пентагон
23:03
Молдова судитиметься з "Газпромом" через невиконання контракту
Усі новини...