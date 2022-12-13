США готують новий пакет допомоги для України – ЗМІ

Сполучені Штати готуються оголосити про нову допомогу Україні в умовах її протистояння російській агресії.

Джерело: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час пресбрифінгу в Білому домі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 мільйонів для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення".

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Деталі: Він підкреслив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні.

За його словами, у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури, будуть послаблені.

"Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу", - підкреслив Салліван.