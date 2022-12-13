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США готовят новый пакет помощи для Украины – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 13 декабря 2022, 02:37
Джейк Салливан, фото Getty Images

Соединенные Штаты готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии.

Источник: советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-брифинга в Белом доме, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще $275 миллионов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни мы будем иметь дополнительные объявления".

Детали: Он подчеркнул, что США продолжают следить за развитием событий в Украине.

По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверенными, что любые попытки РФ достичь преимущества как на поле боя или в уничтожении военной инфраструктуры, будут ослаблены.

"Поэтому наше внимание будет сосредоточено на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа", - подчеркнул Салливан.

Темы: СШАУкраинавойна
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